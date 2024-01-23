RCC планирует провести реванш Шлеменко и Соузы

Лига RCC планирует организовать бой между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и экс-бойцом UFC Роналдо «Жакаре» Соузой, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Отмечается, что поединок может состояться в мае.

Первый бой Шлеменко и Соузы прошел в апреле 2006 года в рамках турнира Jungle Fight 6 в Бразилии. Тогда представитель Бразилии победил сабмишном в первом раунде.

В активе Шлеменко в ММА 63 победы, 15 поражений и 1 ничья. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.