Ковалев проведет бой с Исмаиловым в начале декабря
Белорусский боец Владислав Ковалев рассказал, когда проведет следующий поединок.
«Бой будет против Исмаилова в начале декабря в Екатеринбурге», — приводит слова Ковалева ТАСС.
12 сентбря Ковалев удушающим приемом в третьем раунде победил россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 23 в Челябинске и стал чемпионом организации в среднем весе.
В активе 27-летнего Ковалева 8 побед и 2 поражения в ММА. 39-летний Исмаилов одержал 18 побед при 3 поражениях и 1 ничьей.
Источник: ТАСС
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12 дек 2025 17:00
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