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Сегодня, 13:35

Хавьер Мендес — о поединке Шлеменко и Токова: «Я с нетерпением жду возможности посмотреть этот бой»

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Тренер Хабиба Нурмагомедова американец Хавьер Мендес поддержал Александра Шлеменко перед поединком на RCC 21 против Анатолия Токова, который состоится 14 декабря в Екатеринбурге.

«Шлеменко просто великий воин. У него несгибаемый характер. Его бои очень, очень весело смотреть. Я с нетерпением жду возможности посмотреть этот бой. Шлеменко — очень интересный боец. Удачи ему!» — сказал Мендес.

Ранее бойцы встречались в октябре 2018 года на Bellator 208 в США. Поединок завершился победой Токова единогласным решением судей.

За всю карьеру Шлеменко одержал 66 побед, потерпел 15 поражений, один бой закончился ничьей и еще один поединок был признан несостоявшимся. В активе Токова 32 победы и три поражения.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Хавьер Мендес
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