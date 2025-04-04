Два бойца RCC подписали контракты с американской лигой Karate Combat

Российские бойцы RCC Сергей Веселкин и Сайфуллах Хамбахадов подписали контракты с лигой Karate Combat. Оба бойца дебютируют 2 мая в Дубае на турнире Karate Combat 54.

Веселкин является претендентом на титул чемпиона RCC Fair Fight в тяжелом весе. Он выйдет на бой против экс-бойца ONE и Glory Бруно Чавеса.

Хамбахадов в прошлом году завоевал титул чемпиона RCC Fair Fight и был признан лучшим в России в своем весе. Он встретится с иранцем Хоссейном Молламахди.