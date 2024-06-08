Чемпион Hardcore Хадис Ибрагимов заявил, что готов согнать вес ради боя со Штырковым

Чемпион Hardcore MMA и Ural FC в тяжелом весе Хадис Ибрагимов поделился мнением о возможном бое с Иваном Штырковым в лиге RCC.

«В RCC мне сказали, что буду драться с Иваном Штырковым. Хочу сказать Ивану, что я сгоню вес. Он хочет, чтобы я гонял до 100 килограммов. Раз Штырков хочет, то я сделаю это. Дайте мне месяц-полтора, чтобы я хорошо согнал», — цитирует Ибрагимова MMA.Metaratings.ru.

За карьеру Ибрагимов одержал 14 побед и потерпел 4 поражения.