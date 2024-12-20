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Сегодня, 13:05

Александр Емельяненко встал на сторону брата Федора в конфликте со Шлеменко

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Александр и Федор Емельяненко
Александр и Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Российский тяжеловес Александр Емельяненко встал на сторону родного старшего брата Федора Емельяненко в конфликте с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

«Следил ли за историей между Шлеменко и Федором? Не следил, — сказал Емельяненко журналистам перед боем в турнире NFL 2. — Но знаете, что я скажу. Шлеменко недоволен не только Федор, но и я им недоволен. Александр пытался устроить со мной интернет-перепалки, [но] я его быстро съел. Он мне позвонил и сразу извинился и сказал, что больше не будет так поступать. В этом он слабенький. Его не хватит, чтобы тягаться со мной в интернет-пространстве. Он сильно возомнивший о себе, сильно правильный. Шлеменко не смотрит на себя. Если он хочет увидеть самого грешного, самого недостойного и неправильного человека, то пусть подойдет к зеркалу. Там он его и увидит. Пусть поговорит с ним, задаст вопросы. То, что вы знаете, — это поверхность. Лучше него самого его никто не знает. Он выбрал позицию праведника, надел маску и ходит. Пусть успокоится. Ничего хорошего он не добьется, только в негатив в себя вгоняет».

В турнире RCC 21, который проходил 14 декабря в Екатеринбурге, Шлеменко раздельным решением судей победил Анатолия Токова и обратился к Федору Емельяненко.

Александр Емельяненко проведет бой в турнире NFL 2, который состоится 21 декабря в Ингушетии. Имя соперника Емельяненко будет объявлено в день турнира.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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