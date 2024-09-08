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Сенсации не случилось. Усман Нурмагомедов разобрал Шаблия и защитил пояс Bellator

Усман Нурмагомедов победил Шаблия и защитил титул Bellator
Отдел единоборств «СЭ»
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Усман Нурмагомедов победил Александра Шаблия.
Фото Скриншот трансляции
Брат Хабиба не рисковал и победил по очкам.

Утром 8 сентября в Сан-Диего состоялся турнир Bellator Champions Series, в главном событии которого прошел финал Гран-при в легком весе — Усман Нурмагомедов встретился с Александром Шаблием.

Для Усмана бой с Шаблием был второй защитой. Титул он завоевал благодаря победе над Патрики Питбулем, затем защитил в поединке с Бенсоном Хендерсоном. Одолел Нурмагомедов и Брента Примуса, но тот бой признали несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Усмана. Всего троюродный брат Хабиба провел 17 поединков, выиграв каждый из них.

Александр Шаблий более опытен — 31-летний боец начал карьеру в 2010 году. С тех пор он одержал 24 победы и потерпел три поражения. К поединку с Усманом Шаблий подошел с девятью победами подряд. В последний раз он проигрывал в 2016-м, когда провел близкий бой против Эдуарда Вартаняна.

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Нурмагомедов считался серьезным фаворитом в этом бою у букмекеров, но среди болельщиков и экспертов находилось много тех, кто был уверен в победе Шаблия. В Bellator Александр победил пять раз, в том числе Брента Примуса, Тофика Мусаева и Патрики Питбуля. Усман также побеждал Примуса и Питбуля, но до титульного поединка он не дрался ни с кем из топ-10, что неоднократно подмечал Шаблий в интервью.

С первых минут Усман начал держать дистанцию благодаря ударам ногами, Шаблий пытался сокращать дистанцию, входить в клинч. В углу Усману подсказывал Хабиб Нурмагомедов, который говорил, вероятно, на аварском, чтобы Шаблий не понимал, о чем речь. В середине раунда Усман зашел за спину сопернику и попытался задушить, но Александр выбрался. Оставшуюся часть раунда Нурмагомедов больше работал вторым номером, благодаря чему, скорее всего, забрал отрезок.

Фото Скриншот трансляции

Во втором раунде тенденция продолжилась. Шаблий действовал не слишком активно, а Усман продолжал придерживаться своего геймплана. Александр изредка выбрасывал одиночные мощные удары, но до цели они не доходили. По истечении трех минут Нурмагомедов выбросил колено в прыжке, но тоже неточно. После этого Усман прижал соперника к сетке, но перевести никак не получалось.

Третий отрезок прошел в еще менее активном темпе. Бойцы не стремились к инициативе, старались действовать наверняка, и выглядело это зрелище тоскливо. Ближе к сирене соперники активизировались, но опасных моментов не возникло, а раунд наверняка снова отдали Усману. У Александра же появилась кровь на лице — соперник слегка зацепил его одним из ударов.

Фото Скриншот трансляции

В четвертом раунде Шаблий начал действовать более жестко. Сначала он донес боковой, а затем попытался пробить коленом, но вместо этого случился тычок в глаз. Усман взял время, чтобы немного оклематься, после чего бой продолжился. Александр поддавливал соперника, а тот много двигался на ногах и иногда выбрасывал удары. А за полторы минуты до перерыва Нурмагомедов попал хай-киком, перевел бой в партер и попытался задушить Шаблия. Александр не позволял захватить свою шею, но раунд снова ушел Усману.

Хабиб наблюдал за происходящим, не сдерживая эмоций. Перед финальным отрезком он что-то экспрессивно объяснял брату, который выигрывал пока все раунды поединка. Усман по-другому действовать не стал: он продолжил работу вторым номером, иногда контратакуя. В последние 15 секунд Шаблий попытался зарубиться, но после финальной сирены было очевидно, что победителем объявят Нурмагомедова.

Бой получился довольно скучным, а записки судей подтвердили весомое преимущество Усмана: 50:45, 49:46, 49:46. Усман Нурмагомедов защитил пояс второй раз, а Александр Шаблий проиграл впервые за девять лет. После поединка слово сначала взял Хабиб, который поблагодарил Шаблия за бой. Усман же назвал Александра одним из лучших легковесов мира. Также Усман попросил у организаторов бой в ОАЭ — там он наверняка встретится с Эй Джеем Макки.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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