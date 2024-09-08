Сенсации не случилось. Усман Нурмагомедов разобрал Шаблия и защитил пояс Bellator
Утром 8 сентября в Сан-Диего состоялся турнир Bellator Champions Series, в главном событии которого прошел финал Гран-при в легком весе — Усман Нурмагомедов встретился с Александром Шаблием.
Для Усмана бой с Шаблием был второй защитой. Титул он завоевал благодаря победе над Патрики Питбулем, затем защитил в поединке с Бенсоном Хендерсоном. Одолел Нурмагомедов и Брента Примуса, но тот бой признали несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Усмана. Всего троюродный брат Хабиба провел 17 поединков, выиграв каждый из них.
Александр Шаблий более опытен — 31-летний боец начал карьеру в 2010 году. С тех пор он одержал 24 победы и потерпел три поражения. К поединку с Усманом Шаблий подошел с девятью победами подряд. В последний раз он проигрывал в 2016-м, когда провел близкий бой против Эдуарда Вартаняна.
Нурмагомедов считался серьезным фаворитом в этом бою у букмекеров, но среди болельщиков и экспертов находилось много тех, кто был уверен в победе Шаблия. В Bellator Александр победил пять раз, в том числе Брента Примуса, Тофика Мусаева и Патрики Питбуля. Усман также побеждал Примуса и Питбуля, но до титульного поединка он не дрался ни с кем из топ-10, что неоднократно подмечал Шаблий в интервью.
С первых минут Усман начал держать дистанцию благодаря ударам ногами, Шаблий пытался сокращать дистанцию, входить в клинч. В углу Усману подсказывал Хабиб Нурмагомедов, который говорил, вероятно, на аварском, чтобы Шаблий не понимал, о чем речь. В середине раунда Усман зашел за спину сопернику и попытался задушить, но Александр выбрался. Оставшуюся часть раунда Нурмагомедов больше работал вторым номером, благодаря чему, скорее всего, забрал отрезок.
Во втором раунде тенденция продолжилась. Шаблий действовал не слишком активно, а Усман продолжал придерживаться своего геймплана. Александр изредка выбрасывал одиночные мощные удары, но до цели они не доходили. По истечении трех минут Нурмагомедов выбросил колено в прыжке, но тоже неточно. После этого Усман прижал соперника к сетке, но перевести никак не получалось.
Третий отрезок прошел в еще менее активном темпе. Бойцы не стремились к инициативе, старались действовать наверняка, и выглядело это зрелище тоскливо. Ближе к сирене соперники активизировались, но опасных моментов не возникло, а раунд наверняка снова отдали Усману. У Александра же появилась кровь на лице — соперник слегка зацепил его одним из ударов.
В четвертом раунде Шаблий начал действовать более жестко. Сначала он донес боковой, а затем попытался пробить коленом, но вместо этого случился тычок в глаз. Усман взял время, чтобы немного оклематься, после чего бой продолжился. Александр поддавливал соперника, а тот много двигался на ногах и иногда выбрасывал удары. А за полторы минуты до перерыва Нурмагомедов попал хай-киком, перевел бой в партер и попытался задушить Шаблия. Александр не позволял захватить свою шею, но раунд снова ушел Усману.
Хабиб наблюдал за происходящим, не сдерживая эмоций. Перед финальным отрезком он что-то экспрессивно объяснял брату, который выигрывал пока все раунды поединка. Усман по-другому действовать не стал: он продолжил работу вторым номером, иногда контратакуя. В последние 15 секунд Шаблий попытался зарубиться, но после финальной сирены было очевидно, что победителем объявят Нурмагомедова.
Бой получился довольно скучным, а записки судей подтвердили весомое преимущество Усмана: 50:45, 49:46, 49:46. Усман Нурмагомедов защитил пояс второй раз, а Александр Шаблий проиграл впервые за девять лет. После поединка слово сначала взял Хабиб, который поблагодарил Шаблия за бой. Усман же назвал Александра одним из лучших легковесов мира. Также Усман попросил у организаторов бой в ОАЭ — там он наверняка встретится с Эй Джеем Макки.