«Спокойной ночи, допингист». Брат Хабиба подерется за пояс с дерзким другом Конора

Бой Усмана и Хьюза назвали второй частью противостояния Дагестана и Ирландии.

Вечером 25 января в Дубае состоится турнир PFL Road to Dubai: Champions Series, в главном событии которого Усман Нурмагомедов проведет поединок против ирландца Пола Хьюза. Несмотря на недавнее официальное закрытие промоушена Bellator, который год назад был выкуплен PFL, на кону будет стоять пояс этой лиги в легком весе.

Бой Усмана и Хьюза был анонсирован вывеской «Дагестан против Ирландии, часть 2», как бы напоминая об одном из величайших поединков в истории ММА между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. После 6 октября 2018 года бои между дагестанцами и ирландцами уже случались, но титульными они не были.

У соперника троюродного брата Хабиба нет такой медийности, как у Конора, — всего 98 тысяч подписчиков против 47 миллионов у Макгрегора. Так что если в 2018-м именно Конор «помог» Хабибу поднять свою популярность до уровня поп-звезд, то теперь ситуация обратная: малоизвестному ирландцу дает шанс прославиться медийный Усман Нурмагомедов, на которого подписаны 1,1 миллиона человек.

Называть противостояние Усмана и Хьюза полноценной второй частью нет смысла не только из-за разницы в медийном весе. Дело еще в том, что Пол, несмотря на хорошие отношения с Макгрегором, тренируется в другом зале Дублина, так что противостояния SBG и школы им. Абдулманапа Нурмагомедова здесь не будет.

Straight Blast Gym, безусловно, затмевает все другие залы Ирландии, но Хьюз нашел себя в Fight Academy Ireland, клубе из Белфаста, где также иногда тренируется другой местный талант, Иан Гэрри. Кстати, и Конор, и Гэрри предлагали Хьюзу стать его секундантами в бою с Усманом. Но если предложение Иана было принято, то вариант с Макгрегором по каким-то причинам отпал.

Важно отметить, что Хьюз вообще-то не совсем настоящий ирландец. Родился он в австралийском Сиднее, а вырос и тренируется по сей день именно в Северной Ирландии, которая входит в состав Великобритании. Почему Пол выходит именно с ирландским, а не с североирландским полотнищем в руках — загадка.

При этом без дагестанско-ирландского контекста во время раскрутки боя не обошлось. В интервью пресс-службе PFL Усман провел параллель между кавказцами и ирландцами, намекнув как раз на тот самый бой между Хабибом и Конором: «Дагестанцы и кавказцы — мы воинственный народ. Мы никогда не сдаемся, и нас невозможно победить. А насчет Ирландии... сами подумайте. И история все знает».

Мнение Усмана поддержал и Хабиб, назвав низким уровень смешанных единоборств в Ирландии по сравнению с Дагестаном. «В Ирландии нет бойцов. Будем честны. Сколько бойцов из Ирландии вы знаете? Пол Хьюз и Конор. Кто еще? Нет бойцов. Приезжайте в Дагестан и все поймете. Есть много организаций, которые даже не подписывают дагестанских бойцов, потому что они боятся, что каждый может стать чемпионом. Давайте говорить честно: уровень ММА в Дагестане — здесь [высокий], а уровень в Ирландии здесь [показывает ниже] — даже не половина от уровня Дагестана».

Хабиб Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Хьюз резко ответил на слова Хабиба, обратившись к нему в соцсетях: «Хабиб, Конор [Макгрегор] сделал тебя знаменитым. Дагестан номер один в употреблении допинга». Также Хьюз обвинял в использовании запрещенных веществ Усмана, написав комментарий под одной из его фотографий: «Спокойной ночи, допингист». Так ирландец напомнил о краткосрочной дисквалификации Усмана за положительный допинг-тест. Сам Нурмагомедов говорил, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с медикаментами.

Ирландец начал выступать в больших лигах совсем недавно. Всего лишь девять месяцев назад он бился в родной для Макгрегора лиге Cage Warriors, где сначала взял пояс в полулегком весе, а затем поднялся в 70 кг. До успехов Конора Хьюз немного не дотянул: тот был двойным чемпионом ирландского промоушена — как раз в полулегком и легком дивизионах.

После того как Пол оформил 8-1 в Cage Warriors, он подписал контракт с Bellator и выдал брутальный нокаут из граунд-энд-паунда в поединке против Бобби Кинга. Затем Хьюз провел бой в PFL, победив главную в прошлом звезду Bellator Эй Джея Макки. И, хотя бой завершился раздельным решением судей, сомнений в справедливости результата быть не должно.

Единственное поражение в карьере Хьюз потерпел от балканского англичанина Джордана Вученича, и тот поединок тоже закончился сплитом, но в данном случае решение судей не выглядит столь очевидным: третий раунд получился очень близким. Впрочем спустя два года Хьюз взял реванш у Вученича, страшно избив соперника в пятираундовом поединке, двое судей даже поставили 10-8 в пользу Пола за четвертый и пятый раунды.

Говорить о реальной опасности Хьюза для Усмана тяжело. Все-таки Пол не бился с такими топовыми бойцами, как Александр Шаблий, которого Нурмагомедов прошел без серьезных проблем. И в целом давно прошедшие свой пик Патрисио Питбуль, Брент Примус и Бенсон Хендерсон выглядят более серьезной оппозицией, чем тот же Вученич, нынешний боец UFC Морган Шарьер и даже Эй Джей Макки.

При этом Хьюз выглядит как самый универсальный соперник из тех, кто был у Усмана. Пол отлично смотрится в стойке и не менее хорошо в партере, где он не только душил соперников, но и успешно забивал их из доминирующих позиций. Но Александр Шаблий как минимум не хуже Хьюза во всех компонентах — если Усман справился с россиянином, то, вероятнее всего, разберется и с ирландцем.