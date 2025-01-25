Туменов считает Немкова фаворитом боя против Джонсона: «Я не вижу того, за счет чего Тимоти может обыграть»

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов (24-4) в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Вадима Немкова против Тимоти Джонсона на турнире PFL в Дубае.

«Вадим Немков здесь явный фаворит. Тимоти Джонсон уже сто процентов прошел свой пик. Я не вижу того, за счет чего Тимоти может обыграть, мне кажется, Вадим и в борьбе, и в ударной технике, и в целом по общему состоянию на данный момент намного лучше и выше, как боец по уровню и по классу», — сказал Туменов «СЭ».

25 января в главном бою вечера Усман Нурмагомедов (18-0) подерется против ирландца Пола Хьюза (13-1) за чемпионский пояс в легком весе на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Соглавным событием турнира станет бой тяжеловесов Вадима Немкова (18-2) и Тимоти Джонсона (18-2).

Вероника Ольшукова