Россиянин Вадим Немков дебютирует в тяжелом весе в поединке с бразильцем и экс-чемпионом PFL Бруно Капелоццей в рамках совместного турнира PFL vs Bellator: Champs в субботу, 24 февраля. Мероприятие пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на стадионе Kingdom Arena.

Официальная трансляция всех поединков PFL vs Bellator: Champs в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. Начало — в 20.30 по московскому времени. Бой Вадима Немкова ожидается в полночь. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция со ссылкой на прямой видеоэфир.

Легенда смешанных единоборств и тренер Немкова Федор Емельяненко считает, что Вадим способен победить бразильского соперника любым возможным способом.

«Я думаю, что Вадим во всех показателях превышает Капелоццу, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ» . — И по скорости, и по силе, и по технике, конечно. И стоя, и лежа. Какой наилучший [способ победы]? Да какой побыстрее. Главное, чтобы побыстрее, чтобы поменьше нервничать в углу (смеется). А так, я думаю, если бой затянется, Вадим тактически может его переиграть. Вадим выше по всем показателям».

В этом поединке букмекеры отдают большое предпочтение Немкову. Коэффициент на его победу составляет 1,15. Шансы Капелоццы оцениваются в 5,45. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 70,0.

Главная информация о турнире чемпионов PFL и Bellator доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

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