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Сегодня, 00:20

В PFL сообщили, что контракт Немкова рассчитан до конца 2025 года

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Вадим Немков.
Фото соцсети

Вице-президент и матчмейкер PFL Майк Коган сообщил «СЭ», что контракт Вадима Немкова с промоушеном рассчитан до конца 2025 года.

«Немков еще под контрактом, — рассказал Коган. — Он истекает в декабре 2025 года. Там еще пару боев осталось. Так что планы есть дальше его продвигать. Ну и будем рассматривать [продление контракта], если он хочет остаться. Мы бы, конечно, хотели продолжать с ним сотрудничать».

Ранее Немков сказал, что ведет переговоры о продлении отношений с PFL. В СМИ и телеграм-каналах проходила информация, что он стал свободным агентом, но боец ее опроверг.

Немков — бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе, сейчас выступает в тяжелом весе. 25 января он победил Тимоти Джонсона удушающим приемом в первом раунде на турнире PFL в Дубае.

Вадим Немков
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