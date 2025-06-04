Российский боец Шаблий дисквалифицирован на 6 месяцев за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило российского бойца легкого веса PFL Александра Шаблия на шесть месяцев.

«Шаблий согласился с шестимесячной дисквалицикацией за нарушение антидопинговой политики Профессиональной лиги бойцов (PFL). Его допинг-тест дал положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO) в результате внесоревновательного тестирования, проведенного 19 марта 2025 года», — говорится в заявлении USADA.

Расследование USADA выявило, что использование Шаблием запрещенного вещества не было преднамеренным. Шестимесячный срок дисквалификации россиянина начался 19 марта 2025 года.

Последний бой Шаблий провел 8 сентября 2024-го на Bellator Champions Series 4. Он проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).