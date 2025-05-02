Бокс/ММА
2 мая, 06:43

Молдавский победил Билостенного на турнире PFL World Tournament 4

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боец Валентин Молдавский единогласным решением судей победил соотечественника Сергея Билостенного на турнире PFL World Tournament 4 — 29-28, 29-28, 29-28.

Теперь у 33-летнего Молдавского в карьере 14 побед, 4 поражения и 1 несостоявшийся поединок.

29-летний Билостенный потерпел 4 поражения в карьере. Также у него 13 побед в профессиональных ММА.

Следующим соперником Молдавского будет румын Александр Романов, который сегодня выиграл сабмишном у американца Тимоти Джонсона.

