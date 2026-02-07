Курамагомедов объявил о завершении карьеры после чемпионского боя в PFL

Российский боец Рамазан Курамагомедов объявил о завершении карьеры после завоевания чемпионского пояса PFL в полусреднем весе.

7 февраля 29-летний россиянин победил единогласным решением судей соотечественника Шамиля Мусаева в соглавном бою на турнире PFL в Дубае.

После вручение пояса Курамагомедов заявил, что провел последний бой в карьере. Он добавил, что принял решение еще до боя с Мусаевым.

«Я был чемпионом Bellator, сегодня я стал чемпионом PFL. Может быть, этого достаточно. Думаю, это был мой последний бой. Я размышлял об этом решении до боя. Если я возьму пояс, это будет последний бой, может быть. Мне 29, почти 30, полагаю, этого достаточно», — сказал Курамагомедов в эфире Okko.

За карьеру Курамагомедов провел 14 поединков и одержал 14 побед.