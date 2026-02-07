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Усман Нурмагомедов победил Дэвиса и защитил титул чемпиона PFL в легком весе

Сергей Ярошенко
Усман Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Россиянин Усман Нурмагомедов одержал победу над британцем Альфи Дэвисом на турнире PFL в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов выиграл удушающим приемом в третьем раунде. Таким образом, 27-летний боец защитил титул чемпиона промоушена в легком весе.

На счету Нурмагомедова теперь 21 победа и ни одного поражения за карьеру в ММА. Еще один бой был признан не состоявшимся.

На счету 33-летнего Дэвиса 20 побед, 6 поражений и 1 ничья.

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Альфи Дэвис
Усман Нурмагомедов
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