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Курамагомедов победил Мусаева и стал чемпионом PFL в полусреднем весе

Руслан Минаев

Россиянин Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева в поединке за титул чемпиона PFL в полусреднем весе. Турнир проходил в Дубае.

Курамагомедов одержал победу единогласным решением судей — 48:46, 48:46, 48:46. По ходу боя с Мусаева сняли одно очко за нелегальный удар коленом.

29-летний Курамагомедов одержал 14-ю победу в 14 поединках. 32-летний Мусаев потерпел первое поражение в карьере. Его рекорд — 18-1-1.

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Рамазан Курамагомедов
Шамиль Мусаев
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