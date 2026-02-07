Курамагомедов победил Мусаева и стал чемпионом PFL в полусреднем весе

Россиянин Рамазан Курамагомедов победил соотечественника Шамиля Мусаева в поединке за титул чемпиона PFL в полусреднем весе. Турнир проходил в Дубае.

Курамагомедов одержал победу единогласным решением судей — 48:46, 48:46, 48:46. По ходу боя с Мусаева сняли одно очко за нелегальный удар коленом.

29-летний Курамагомедов одержал 14-ю победу в 14 поединках. 32-летний Мусаев потерпел первое поражение в карьере. Его рекорд — 18-1-1.