PFL World Tournament 5: трансляция боев турнира начнется в 3.30 мск 13 июня

PFL World Tournament 5 состоится в ночь на 13 июня

Турнир PFL World Tournament 5 (2025) состоится на арене Муниципальной аудитории в Нэшвилле (США) в ночь с четверга на пятницу, с 12 на 13 июня. Бои начнутся в 3.30 по московскому времени.

Турнир возглавит поединок Джейсона Джексона и Теда Джина. В событии примут участие три россиянина: Мовлид Хайбулаев, Магомед Умалатов и Мухамед Берхамов, которые проведут бои с Тай Кюн Кимом, Энтони Айви и Кендли Сент-Луисом соответственно.

Все поединки PFL World Tournament 5 покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».