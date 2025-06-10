Мухамед Берхамов — Кендли Сент-Луис: дата и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 5

Россиянин Мухаммед Берхамов и американец Кендли Сент-Луис проведут бой в полуфинале Гран-при в полусреднем весе на турнире PFL World Tournament 5 в ночь на с четверга на пятницу, с 12 на 13 июня. Шоу состоится в Нэшвилле (США), начало — в 3.30 по московскому времени.

Берхамов одержал 17 побед и потерпел три поражения в профессиональных ММА, еще один бой россиянина признан несостоявшимся. На счету Сент-Луиса — 10 побед и четыре поражения.

Все поединки PFL World Tournament 5 покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».