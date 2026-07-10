PFL Mena 2: где смотреть онлайн-трансляцию турнира

Турнир по смешанным единоборствам PFL MENA 10 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 10 июля. Соревнование начнется в 17.00 по московскому времени, в главном бою турнира встретятся Хаттан Аль Саиф и Дания Уахачи.

Полный кард турнира PFL MENA 10

Хаттан Аль Саиф (4-0) — Дания Уахачи (1-1)

Малик Басахель (3-0) — Имад Эль-Азами (1-0)

Рашид Эль-Хазуме (15-4) — Ахмед Тарек (7-1)

Элиас Будегздам (20-9) — Хусейн Салем (12-6)

Бадреддин Диани (10-4) — Юсеф Адель (7-0)

Омар Хусейн (11-7) — Ахмед Дарвиш (6-1)

Виссам Ахмуш (7-2) — Абделькрим Зуад (7-2)

Хасан Шаабан (7-1) — Хазем Кайяли (2-0-2)

В прямом эфире турнир в полном объеме будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Следить за результатами поединков можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

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