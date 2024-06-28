Рамазанов и Мусаев проведут бой 29 июня на PFL 6

Российский боец ММА полусреднего веса Мурад Рамазанов подерется с соотечественником Шамилем Мусаевым в предварительном карде турнира PFL 6 29 июня. Их поединок начнется в 04.00 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 28 на 29 июня в городе в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на территории спортивной арены «Сэнфорд Пентагон».

Смотреть трансляцию боя Рамазанов — Мусаев можно будет в прямом эфире и по подписке в онлайн-сервисе Okko.

У 28-летнего Рамазанова в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 13 побед и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 30-летнего Мусаева — 16 побед и одна ничья.

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