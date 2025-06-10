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Магомед Умалатов — Энтони Айви: дата и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 5

Магомед Умалатов и Энтони Айви встретятся на PFL World Tournament 5
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Россиянин Магомед Умалатов и американец Энтони Айви встретятся в полуфинал Гран-при средневесов на PFL World Tournament 5 в ночь с четверга на пятницу, с 12 на 13 июня. Турнир состоится в Нэшвилле (США), начало — в 03.30 по московскому времени.

В профессиональном рекорде Умалатова — 17 побед и одно поражение. Айви провел 22 поединка в профессиональных ММА, одержав 15 побед и потерпев семь поражений.

Все поединки PFL World Tournament 5 покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис. Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

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Магомед Умалатов
Энтони Айви
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