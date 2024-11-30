Хизриев победил Лафнейна в финале «Гран-при» PFL 10

Российский боец Тимур Хизриев победил британца Брендана Лафнейна в финале «Гран-при» PFL 10. Он стал чемпионом в полулегкой весовой категории.

Главный бой на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продлился все 5 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу россиянину — 50-45, 49-46, 49-46.

29-летний Хизриев за карьеру одержал 18 побед в 18 боях. На счету 34-летнего Лафнейна теперь в ММА — 19 побед и 6 поражений.