Дудакова из-за травмы шеи не выступит в турнире PFL

Российский боец Виктория Дудакова из-за травмы шеи снялась с поединка против австралийки Джасинты Остин, который должен был состояться 20 марта на турнире PFL в Мадриде (Испания).

«Виктория получила травму шеи во время спарринга, схожую с повреждением у олимпийского чемпиона Абдурашида Садулаева. Мы поставили в известность нашего менеджера и организацию. В понедельник запланирована операция в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре ГКБ №67 им. Ворохобова. Оперировать будет нейрохирург Садулаева — Дмитрий Николаевич Дзукаев», — приводит слова тренера россиянки Гасанали Гасаналиева пресс-служба корпорации «Синергия».

В январе 2025 года Дудакова была исключена из ростера UFC. На счету россиянки 4 боя в промоушене. Всего она имеет в своем профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 9 побед и 2 поражения.

Дудакова также является чемпионкой Европы по ММА 2019 года и бронзовым призером чемпионата мира-2019.