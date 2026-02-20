Мендес: «Возможно, Усман Нурмагомедов так и не подерется в UFC»

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова, прокомментировал потенциальный переход бойца в UFC.

«Я считаю, что ему по силам стать чемпионом. Он невероятно хорош, хотя сейчас в нем многие сомневаются. Пусть говорят что хотят. Когда Усман перейдет в UFC... Нет, правильнее сказать «если». Усман, возможно, так и не подерется в UFC. Я не уверен в этом. Но если это произойдет, я буду уверен в его уровне», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

7 февраля 27-летний россиянин одержал победу удушающим приемом над британцем Альфи Дэвисом на турнире PFL в Дубае, защитив титул чемпиона промоушена в легком весе.

На счету Нурмагомедова 21 победа и ни одного поражения за карьеру в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.