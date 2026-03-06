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PFL расторг контракт с Нганну после одного боя

Сергей Ярошенко

PFL объявил о расторжении контракта с камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Мы испытываем к нему огромное уважение как к спортсмену и как к человеку, а также желаем успехов на следующем этапе карьеры в единоборствах», — говорится в заявлении промоушена.

Нганну присоединился к PFL в мае 2023 года. В октябре 2024-го он провел свой единственный поединок в PFL, в котором победил бразильца Ренана Феррейру нокаутом в первом раунде.

Всего на счету 39-летнего Нганну 21 бой за карьеру, 18 побед и 3 поражения. Он является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе.

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Франсис Нганну
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