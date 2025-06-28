Бой Молдавского и Романова остановили из-за удара в пах

Бой между россиянином Валентином Молдавским и молдаванином Александром Романовым на PFL World Tournament 7 был остановлен в первом раунде. Бойцы провели в октагоне 4 с половиной минуты.

Молдавский боец получил удар коленом в пах и не смог продолжить бой. Его унесли на носилках, но объявили победителем. В финале «Гран-при» PFL Романов проведет бой с россиянином Олегом Поповым.

На счету 33-летнего россиянина 14 побед и 4 поражения, а также 2 боя признаны несостоявшимися. Рекорд 34-летнего Романова — 19 побед и 3 поражения.