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15 июля 2025, 14:15

Турнир PFL в Кейптауне: дата и главный кард боев

Главный кард турнира PFL в Кейптауне состоится в ночь с 19 на 20 июля
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне (Южная Африка) пройдет в субботу, 19 июля. Главный кард начнется в 21.00 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с расписанием боев.

Главный кард турнира PFL Champions Series Road to Dubai в Кейптауне

  • Джонни Эблин (16-0) — Костелло ван Стинис (16-3)
  • Дакота Дитчева (14-0) — Сумико Инаба (8-1)
  • Эй Джей Макки (22-2) — Ахмед Магомедов (11-1)
  • Маккашарип Зайнуков (16-4) — Такеши Изуми (6-3)
  • Денис Гольцов (36-8) — Кори Андерсон (18-6)

Все поединки турнира PFL покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

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