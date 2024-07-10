Александр Емельяненко объяснил, почему не стоит строить баню при доме

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в интервью «СЭ» раскритиковал идею постройки бани при доме.

«##### при доме строить баню, потому что попаришься ты один раз. Они сделают, просто займут место, и не пользуются. Куда комфортнее проехать 20 минут в специальную баню, где специальные парильщики, условия, компания. Ну ладно ты раз затопил, позвал друзей, посидели, потом убирать, сушить, чистить, это очень накладно. Она ##### не нужна. Баня дома — зачем? Ну проедь 20 минут, бань этих кругом полно, миллионы. Хочешь — хамам, хочешь — турецкая, финская, русская. Сколько их разновидностей? Соляная, травяная. А дома полдня ее топить, час посидел, попарился, потом еще полдня ее убираешь», — сказал Емельяненко.

Емельяненко в прошлом бою победил блогера Евгения Ершова 26 мая 2023-го в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».