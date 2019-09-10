Зубайра Тухугов: «Пока не посвящу победу дедушке, не уйду из спорта»

Боец ММА Зубайра Тухугов рассказал, какие драматичные моменты он пережил при подготовке к бою с Лероном Мерфи на турнире UFC-242. Поединок закончился ничьей.

— Когда я готовился уехать в Таиланд на сборы 14 июля, у меня заболел дедушка, — приводит слова Тухугова его Instagram. — Я не знал, что у него настолько серьезная болезнь, и я сказал ему: «дедушка, я скоро вернусь с победой «. Он держал мою руку и сказал: «если я умру до твоего возвращения, посвятишь его мне?». Тогда я ответил ему: «дедушка, не думай о смерти, ты вылечишься, все будет хорошо, во время боя ты нужен мне, ты должен болеть за меня. Я этот бой посвящу тебе».

19 июля его не стало... К сожалению, я не выиграл. Я хочу сказать, что скоро я обязательно выиграю и следующую победу я обязательно посвящу своему дедушке. Пока я не выиграю бой и не посвящу дедушке, я не перестану тренироваться и выступать.