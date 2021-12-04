Магни напомнил Чимаеву про бой
02:53
Американский боец Нил Магни напомнил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву про бой.
«Я знаю парня, который готов провести бой», — прокомментировал Магни в Twitter пост со словами президента UFC Даны Уайта о том, что никто не хочет драться с Чимаевым.
«Я иду за тобой, будь готов, худышка», — ответил Чимаев.
«Я буду готов», — написал Магни.
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