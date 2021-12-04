Магни напомнил Чимаеву про бой

Американский боец Нил Магни напомнил шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву про бой.

«Я знаю парня, который готов провести бой», — прокомментировал Магни в Twitter пост со словами президента UFC Даны Уайта о том, что никто не хочет драться с Чимаевым.

«Я иду за тобой, будь готов, худышка», — ответил Чимаев.

«Я буду готов», — написал Магни.