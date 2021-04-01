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Льюис готов подраться с Нганну за 8 миллионов долларов

10:40
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Накануне лидер рейтинга P4P Джон Джонс сообщил о том, что его не устраивает предложенный ему гонорар в размере от восьми до десяти миллионов долларов за потенциальный бой с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну.

Услышав озвученную сумму, топовый тяжеловес UFC американец Деррик Льюис предложил свою кандидатуру на бой с новоиспеченным чемпионом.

«Я сделаю это за восемь миллионов, UFC», — написал Льюис в Twitter.

Льюис уже побеждал Нганну. Он сразился с опасным камерунцем в июле 2018 на UFC 226, одолев его единогласным решением судей в не самом зрелищном бою.

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