Льюис готов подраться с Нганну за 8 миллионов долларов
10:40
Накануне лидер рейтинга P4P Джон Джонс сообщил о том, что его не устраивает предложенный ему гонорар в размере от восьми до десяти миллионов долларов за потенциальный бой с действующим чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну.
Услышав озвученную сумму, топовый тяжеловес UFC американец Деррик Льюис предложил свою кандидатуру на бой с новоиспеченным чемпионом.
«Я сделаю это за восемь миллионов, UFC», — написал Льюис в Twitter.
Льюис уже побеждал Нганну. Он сразился с опасным камерунцем в июле 2018 на UFC 226, одолев его единогласным решением судей в не самом зрелищном бою.
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