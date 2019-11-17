Задержаны более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве

Сотрудники центра противодействия экстремизму пресекли проведение турнира по боевым искусствам на севере Москвы, его участников проверяют на причастность к несанкционированной акции 27 июля, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В Москве на традиционный турнир по боевым искусствам, проводящийся с 2009 года в память Ивана Хуторского, пришли оперативники Центра «Э» и бойцы Росгвардии, — отмечается в сообщении. — Они задержали более 25 человек. Они проверяют участников турнира на причастность к событиям 27 июля в центре Москвы. В настоящее время задержанных доставляют в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский.

Как отмечается, среди задержанных — Владислав Барабанов, который проходил по делу о массовых беспорядках, возбужденном после 27 июля, однако позже обвинения с него были сняты.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тысячи человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по статьям о применении насилия к представителю власти и об участии в массовых беспорядках, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.