Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Йоэль Ромеро поделился эмоциями после увольнения из промоушена.

«Я был в зале. Мне звонит мой менеджер Малки Кава. «Йоэль, подъедь, пожалуйста, в офис». Когда ты долго знаешь человека, то уже по голосу слышишь, что что-то не то. Я говорю: «Скажи мне сейчас, что случилось» — «Приезжай в офис, пожалуйста» — «Нет-нет-нет. Скажи мне сейчас». Я звоню ему по фейстайму. «Скажи мне, что случилось». Он подзывает своего брата Ибрахима. Говорит ему: «Скажи Йоэлю, что случилось». Ибрахим говорит: «Плохие новости, Йоэль».

Я сразу подумал об USADA. У меня начали летать бабочки в животе, забилось сердце. «Неужели USADA?». После того случая я был очень осторожен. Я ношу везде с собой свою воду. Не ем в других местах. Все, кто меня знает, в курсе, что я не пью, не курю, не принимаю таблетки для потенции. Они мне не нужны. Где могли попасть опять [загрязненные добавки]?. Потом я подумал, что это шутка. Знаете, когда тебе говорят плохую новость, а потом: «Шутка. Ты дерешься за титул тогда-то и тогда-то». Я подумал, что, наверное, бой с Иззи будет новый или какой-то другой претендентский бой.

Потом Ибрахим говорит: «Йоэль, UFC уволили тебя». Я засмеялся. Меньше всего я мог этого ожидать. Я смеялся и смеялся. Ждал, что он скажет — это шутка. Но Ибрахим сказал: «Это не шутки, Йоэль. Они уволили тебя. Приезжай в офис». Я сел в зале на маты. Час у меня было очень плохое настроение. Очень-очень плохое. Затем я принял душ, поехал домой к семье. Побыл дома и поехал в офис. Помолился, помедитировал. И тут Господь тронул мою душу. И все плохое ушло. Тревога и депрессия ушли.

И я приехал в офис. Сказал: «Ничего не буду просить у них». В первом бою с Уиттакером я сделал ставку на борьбу. Во втором — хотел снести ему голову. И также хотел снести ее Иззи. Я сказал себе: «Я — зверь. В отличной форме. Меня возьмут другие организации». И мой менеджер, Малки Кава, сказал мне: «Йоэль, теперь начинается моя работа. Я буду биться за тебя. Все будет хорошо». И теперь я счастлив", — сказал Ромеро в интервью ESPN.

15 декабря Ромеро подписал контракт с Bellator. В новой организации кубинец будет выступать в полутяжелом весе.