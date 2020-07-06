Яндиев рассказал о встрече с Нурмагомедовым после смерти отца

Российский боец Адам Яндиев рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым, с которым увиделся на похоронах отца чемпиона UFC в легком весе Абдулманапа Нурмагомедова.

— Вот и придали земле нашего уважаемого, легендарного Абдулманапа Магомедовича Нурмагомедова — советский и российский спортсмен, тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе, — написал Яндиев в Instagram. — Заслуженный тренер России. Самое главное великий Отец, тренер и учитель для своих сыновей и ребят, которых он достойно воспитал и сделал из них чемпионов.

Когда я прилетел в Дагестан на родину дяди Абдулманапа и увидел глаза его сына, своего брата Хабиба, эти глаза были полны боли и скорби из-за потери самого дорогого человека в жизни, от этого мое сердце сжалось от боли, этот взгляд я надолго запомню, это очень больно осознавать, что ты никогда не сможешь больше обнять отца и сказать, как сильно ты его любишь. Нам нужно беречь своих родителей, родных и близких, пока они живы, пока они рядом с нами.

Брат мой Хабиб Нурмагомедов, Ингушский народ скорбит с тобой, да и все остальные народы нашей большой страны, я всем сердцем рядом с тобой. Крепись брат мой! Пусть Аллах простит ему все грехи и обрадует его раем.