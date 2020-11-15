Яндиев опроверг, что во время нападения на Харитонова использовал кастет

Боец Адам Яндиев, избивший Сергея Харитонова и его приятеля Руслана Абдо в «Лужниках», прибыл на допрос в отделение полиции.

Он был задержан еще 13 ноября после нападения на спортсменов, однако отказался свидетельствовать против себя и был отпущен под обязательство о явке. Однако теперь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел.

«Сегодня выйдет видео, я расскажу всю правду», — заявил он РЕН ТВ.

Яндиев также опроверг, что во время нападения на Харитонова он использовал кастет.

«Вы на эти руки посмотрите, там все видно. Надо детально все рассмотреть, был ли этот кастет», — сказал он и прошел на допрос.