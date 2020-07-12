Ян в бою с Альдо нанес 194 значимых удара и установил рекорд для легчайшего веса

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на UFC 251 в поединке против бразильца Жозе Альдо нанес 194 значимых удара и установил рекорд для данной весовой категории. Напомним, что россиянин победил техническим нокаутом. Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда.

На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.