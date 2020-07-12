Ян показал, как за него болели в Екатеринбурге

Российский боец ММА Петр Ян опубликовал новое видео в Instagram. На нем показано, как за него болели в Екатеринбурге. Бой был показан на медиафасаде Академии единоборств РМК.

Россиянин одержал победу в поединке с бразильцем Жозе Альдо. Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.