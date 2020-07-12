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Ян показал, как за него болели в Екатеринбурге

15:28
Петр Ян. Фото MMA Fighting.
Петр Ян. Фото MMA Fighting.

Российский боец ММА Петр Ян опубликовал новое видео в Instagram. На нем показано, как за него болели в Екатеринбурге. Бой был показан на медиафасаде Академии единоборств РМК.

Россиянин одержал победу в поединке с бразильцем Жозе Альдо. Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCiTKu7Hqtx/

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