Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает Петр Ян победит бразильца Жозе Альдо. Бой пройдет 12 июля в рамках турнира UFC 251.

— Я согласен с тем, что Ян — фаворит боя, и я думаю, что он победит, — цитируют «Известия» Гаджиева. — Хотя бы потому, что всё, к чему сейчас стремится Петр, у Альдо уже было. Определенное равнодушие у него точно будет. Не говоря уже о том, что Петр сейчас — боец практически без слабых сторон: и в стойке хорош, и функционально готов, и борется. Просто нет ничего такого, на чем Альдо мог бы сыграть. Единственное — как бы Петр не перегорел. Только ленивый ему сейчас не пишет: «Петя, ждем с поясом в России», и тому подобное. Это морально давит. А на Альдо не давит ничего, он выходит подраться за хороший чек. Он просто расслабится и будет получать удовольствие, и этим он будет опасен.