Ян — Двалишвили: началась прямая трансляция боя UFC Fight Night

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе (США) стартовал турнир UFC Fight Night 221. В прямом эфире на канале matchtv.ru началась видеотрансляция главного боя вечера между россиянином Петром Яном (16-4) и грузином Мерабом Двалишвили (14-4).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 221.

10 марта, во время дуэли взглядов 32-летний Двалишвили обозвал 30-летнего россиянина, после чего Ян толкнул соперника. Затем бойцов развели в разные стороны.

30-летний Ян одержал 8 побед в UFC при 3 поражениях. В ММА на счету россиянина 20 боев: 16 побед и 4 неудачи. У 32-летнего Двалишвили 8 побед и 2 поражения в UFC, 15 побед и 4 неудачи в ММА.