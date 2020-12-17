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Якубович рассказал, что негативно относится к боям без правил

17:17

Известный телеведущий Леонид Якубович рассказал, как относится к боксу и боям без правил.

«Это тонкая история. Я никогда не понимал бокс, честно. Что-то в этом есть, какая-то грань. Но как только это перешло в бои без правил, то все, до свидания, больше не включаю телевизор. Все понимаю, но это же пропаганда не техники и не искусства. Когда это японские и восточные единоборства, то в этом есть дух. Они и проповедуют, что поднять кулак и ударить — это последнее дело. Надо побеждать еще до драки, и это мне безумно нравится», — приводит слова Якубовича РИА Новости.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201217/mma-1589749652.html

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