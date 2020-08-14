Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) на пресс-конференции в Москве рассказал о росте своих гонораров.

— Конечно, мои гонорары растут, в этом плане у меня абсолютный порядок, и отношения с UFC очень хорошие, — сказал Нурмагомедов. — Я цифру не загибаю, но себе цену знаю. За бой с Гэтжи я должен получить больше, чем за бой с Порье, потому что я Порье финишировал, стал лучше, выше. Так что с Гэтжи будет другая сумма, а в следующем бою еще одна другая сумма, так скажем. Я продолжаю выигрывать, делаю свою работу и делаю ее, как Гэтжи сказал, безупречно. Я на своем месте не просто так. (Михаил Потапов)