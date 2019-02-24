"Я в восторге. Главное, чтобы не зазнался". Тактаров поражен молодым российским бойцом

Бывший боец UFC Олег Тактаров заявил, что получил удовольствие от поединка между россиянином Петром Яном и американцем Джоном Додсоном.

26-летний Ян победил 34-летнего Додсона единогласным решением судей в субботу на турнире UFC Fight Night 145 в Праге. Для Яна этот выигрыш стал четвертым подряд в UFC. Теперь на счету Яна 12 побед и только одно поражение.

– Посмотрел сейчас бой Петра Яна, – сказал 51-летний Тактаров на видео в Инстаграме. – Получил огромнейшее удовольствие. Очень зрелая техника. Понятно, что он был немножко удивлен, что уровень 10-го номера (рейтинга UFC. – Прим. "СЭ") другой, чем тех, против кого он выступал. Но ничего, приспособился. Не думаю, что он слушал мои интервью. Если слушал, значит, плохо – телефон не выключил. Сделал то, о чем мы говорили – никаких вертушек, кроме одной, когда Додсон был уже полумертвый. И такое нависание, как у Кости Дзю. Ян не сделал ни одной ошибки. То, что пропустил чуть-чуть один раз – ничего страшного, бывает. Все здорово.

– Что самое классное – по ходу боя он перестраивался и свои ошибки исправлял сам, – отметил первый российский боец UFC. – Понял, что все подъемы правой ноги приводят к каким-то неприятным положениям. Но это мелочи, на этом не стоит заострять внимания.

– Думаю, ему не нужно работать в партере, – сказал Тактаров. – Когда он не меняет стойки с левой на правую, а когда работает в своей, то очень аккуратен. Борьба – великолепная. Чтобы научиться делать болевые – это нужно жизнь прожить. Хотя болевые-то поставить можно. Для этого нужен хороший тренер, чтобы он это все отработал по-настоящему – чтобы, как у чемпионов, было по 200-300 повторений в день. Он (Ян. – Прим. "СЭ") – талантливый, он быстро это цепанет.

– Как я и ожидал, у нас получился второй боец высочайшего класса в стране, – отметил победитель шестого турнира UFC. – Очень ожидаю, что у нас скоро будет третий. Потому что у третьего глаза волка. Последнее время наблюдаю и прямо сердце радуется – насколько наш третий друг настроен.

– Получил удовольствие, – констатировал Тактаров. – Кто-то поставил Пете старую школу бокса. Борьба, координация – великолепные. Я в восторге. Главное, чтобы теперь не зазнался. Хорошо бы ему пару месяцев провести с бразильцами – побороться. При том, чтобы их было хотя бы с десяток на тренировке.

Ранее Тактаров подверг критике российских тяжеловесов – Сергея Харитонова, которого назвал симулянтом, и Виталия Минакова, усомнившись в его бойцовских качествах.