«Я в шоке!» Цзю отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
3 июля 2020, 16:04
Бывший боксер Константин Цзю в шоке от новости о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.
«Я в шоке! Нет слов! Грустно, когда уходят хорошие люди... Соболезнования семье и близким», — цитирует Цзю Sport24.
Известному тренеру было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.
В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/mma/2020-07-03-tszyu--o-smerti-abdulmanapa-nurmagomedova-ya-v-shoke-net-slov
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