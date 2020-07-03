«Я в шоке!» Цзю отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

Бывший боксер Константин Цзю в шоке от новости о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«Я в шоке! Нет слов! Грустно, когда уходят хорошие люди... Соболезнования семье и близким», — цитирует Цзю Sport24.

Известному тренеру было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.