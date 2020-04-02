Претендент на звание чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон раскритиковал своего соперника, россиянина Хабиба Нурмагомедова, который ранее сообщил об отмене поединка на шоу UFC 249 в США.

Ранее 31-летний Нурмагомедов сообщил, что бой с 36-летним Фергюсоном не состоится из-за распространения коронавируса.

«Я думаю, что Хабиб уже знал, что будет драться, — сказал Фергюсон в новом видео в Instagram. — Мы его напугали. У него была возможность вернуться из Абу-Даби. Он мог сесть на самолет и вернуться. Это второй раз, когда мы его так ударили. Я делал это в течение 8 лет.

Я наемный убийца. Хабиб и Конор бегают с хвостиками между ног, как чертовы собаки. Я бегал с собачником, а эти парни даже не собаки. Это две киски. Хабиб *****. Я сказал ему, что собираюсь вытереть пол его шляпой.

«Независимо от того, Хабиб или кто-то еще, Конор... Я уже победил в пятерке лучших боев в круговом турнире, и теперь они хотят, чтобы мне сбросили счет и дали мне еще одну пятерку боев? Я, *****, так не думаю. Я уже чемпион».

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

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