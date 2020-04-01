Претендент на звание чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон опубликовал новое видео в своем Instagram. 36-летний американец отреагировал на пост его соперника Хабиба Нурмагомедова, который заявил об отмене поединка.

«Только чемпионское дерьмо», — подписал видео Фергюсон.

Ранее 31-летний Нурмагомедов сообщил, что бой с Фергюсоном не состоится из-за распространения коронавируса.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

Хабиб заявил об отмене боя с Фергюсоном