Тони Фергюсон — после заявления Хабиба: «Только чемпионское дерьмо»
1 апреля 2020, 23:32
Претендент на звание чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсон опубликовал новое видео в своем Instagram. 36-летний американец отреагировал на пост его соперника Хабиба Нурмагомедова, который заявил об отмене поединка.
«Только чемпионское дерьмо», — подписал видео Фергюсон.
Ранее 31-летний Нурмагомедов сообщил, что бой с Фергюсоном не состоится из-за распространения коронавируса.
В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.
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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: как закончится бой?
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