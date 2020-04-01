Хабиб заявил об отмене боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой против американца Тони Фергюсона не состоится из-за распространения коронавируса. По словам 31-летнего россиянина, он очень расстроен, но не может идти наперекор обстоятельствам.

Поединок должен был состояться 18 апреля на шоу UFC 249 в США.

— Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, — написал Хабиб в Instagram. — Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается?

Берегите себя и поставьте себя на мое место.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 911 308 человек, умерших — 45 497, выздоровевших — 191 673.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.