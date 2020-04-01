Хабиб заявил об отмене боя с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что бой против американца Тони Фергюсона не состоится из-за распространения коронавируса. По словам 31-летнего россиянина, он очень расстроен, но не может идти наперекор обстоятельствам.
Поединок должен был состояться 18 апреля на шоу UFC 249 в США.
— Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, — написал Хабиб в Instagram. — Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?
Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверное, у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.
Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается?
Берегите себя и поставьте себя на мое место.
Staying home in quarantine and reading the reaction of people to the situation around my fight, it turns out that the whole world should be in quarantine, governments of all countries, famous people around the world urge people to follow all safety requirements in order to limit the spread of the disease, to save people, and Khabib is the only one relieved of all obligations and must demonstrate free will and train flying around the world, for the sake of fight? — I understand everything and I'm definitely upset more than you to cancel the fight, probably like all others, I had many plans after the fight, but I can't control it all. The greatest countries and the largest companies of our time are shocked by what is happening, every day the situation changes unpredictably. But Khabib still has to fight, is that what you saying? — Take care of yourself and put yourself in my shoes. — ? Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всему миру рискуя своей жизнью ради боя ? — Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня , как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? — Берегите себя и поставьте себя на мое место.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 911 308 человек, умерших — 45 497, выздоровевших — 191 673.
По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.