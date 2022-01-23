Тактаров прокомментировал свое избиение в Мексике

Российский актер и бывший чемпион UFC Олег Тактаров опубликовал пост в Instagram после избиения в Мексике.

«Спасибо всем тем, кто пожелал мне здоровья и скорейшего выздоровления. Я уже здоров, раны затянулись, пусть всевышний простит тех, кто написал, что жаль, что не убили. Я выживу. У меня есть много материала, я могу рассказать, что может поджидать туристов в латиноамериканских странах. Жду серьезную команду. Вместе мы спасем много жизней. Это хорошая наука нашим туристам беззаботным, которых здесь много. Вернули бы всю охрану с внеочередного отдыха, я бы встретился в октагоне UFC с этими охранниками. Я бы встретился с ними, но только без цепей и наручников», — сказал Тактаров на видео в Instagram.

21 января стало известно, что Тактарова избили в Мексике. Причиной стало то, что он заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля.

На счету 54-летнего Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Свой последний поединок он провел в 2008 году против американца Марка Керра.

«10 человек по мне скакали. Очнулся от того, что задыхаюсь». Олега Тактарова избили в Мексике