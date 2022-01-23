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Франсис Нганну — Сирил Ган: где смотреть прямую трансляцию боя UFC 270

Прямая трансляция боя UFC 270 Франсис Нганну — Сирил Ган
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Франсис Нганну (слева), Дана Уайт (в центре) и Сирил Ган.
Фото AFP

23 января, в воскресенье, в Анахайме (США) пройдет турнир UFC 270, где в главном бою встретятся чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну и временный чемпион UFC Сирил Ган. Их поединок начнется примерно в 07.30 по московскому времени.

Видеотрансляция боя Нганну — Ган будет доступна в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на сервисе UFC TV.

На счету 35-летнего Нганну 16 побед и три поражения в ММА. Свой последний бой он провел 27 марта 2021-го. Тогда камерунец нокаутом победил американца Стипе Миочича на турнире UFC 260.

У 31-летнего Гана 10 побед в 10 поединках. Свой последний бой он провел 7 августа 2021 года. Тогда 31-летний француз одержал победу над американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 265.

Сирил Ган
Франсис Нганну
UFC
ММА
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