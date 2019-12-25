«Вы спасли мой мозг». Боец поблагодарил рефери за остановку поединка
Американский боец Нейт Йосимура поблагодарил рефери Фрэнка Тригга за то, что тот вовремя остановил его поединок с Чэсом Данхауром на турнире Bellator 236, который состоялся 21 декабря в Гонолулу (США).
Chas Dunhour #Bellator236 pic.twitter.com/qloPKEnqXm— Streetfight Bancho (@streetfitebanch) December 22, 2019
— Вы определенно спосли мой мозг от большого вреда, я ценю это, — в частности, написал Йосимура рефери в Instagram.
Тригг выложил скрин переписки с бойцом, отметив, что благодарность спортсмена — самая большая награда, которую он мог получить.
WOW!!! This is the biggest reward I could have ever received... When a fighter reaches out after a fight. He doesn't remember the KO, but realizes you saved his brain & future. This is why I love what I do. It fuels me to always push to be better, to learn more, and continue to protect the future of this sport. These kind of things make the whole process worth it. Thanks @johnmccarthymma for getting me stated on this path and @referee_mike_beltran @michaelbellmma and @jasonherzogmma for making me better every time. @bellatormma #mma #hawaii #honolulu #merryxmas #ko #bjj #referee #teamtrigg
Йосимура, выступающий в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), потерпел поражение нокаутом во втором раунде. Это был его дебют в ММА.