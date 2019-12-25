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«Вы спасли мой мозг». Боец поблагодарил рефери за остановку поединка

13:46

Американский боец Нейт Йосимура поблагодарил рефери Фрэнка Тригга за то, что тот вовремя остановил его поединок с Чэсом Данхауром на турнире Bellator 236, который состоялся 21 декабря в Гонолулу (США).

— Вы определенно спосли мой мозг от большого вреда, я ценю это, — в частности, написал Йосимура рефери в Instagram.

Тригг выложил скрин переписки с бойцом, отметив, что благодарность спортсмена — самая большая награда, которую он мог получить.

Йосимура, выступающий в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), потерпел поражение нокаутом во втором раунде. Это был его дебют в ММА.

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