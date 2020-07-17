«Встают 6 утра и пашут как машины». Ирландский тренер Петра Яна назвал российских бойцов особенными

Ирландский тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна — Джон Хатчинсон — в интервью «СЭ» рассказал, в чем российские бойцы отличаются от других.



— Мне вообще нравится работать с русскими, — сказал Хатчинсон. — Что я понял про них — это то, что они очень трудолюбивые и амбициозные. Все хотят быть лучшими. Все встают в шесть утра и работают как машины, одно упражнение за другим, одно за другим. Это меня очень впечатляет. Но даже среди них Петр — самый настырный. (Михаил Потапов)