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«Встают 6 утра и пашут как машины». Ирландский тренер Петра Яна назвал российских бойцов особенными

10:25
Петр Ян. Фото Twitter
Петр Ян. Фото Twitter

Ирландский тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна — Джон Хатчинсон — в интервью «СЭ» рассказал, в чем российские бойцы отличаются от других.


— Мне вообще нравится работать с русскими, — сказал Хатчинсон. — Что я понял про них — это то, что они очень трудолюбивые и амбициозные. Все хотят быть лучшими. Все встают в шесть утра и работают как машины, одно упражнение за другим, одно за другим. Это меня очень впечатляет. Но даже среди них Петр — самый настырный. (Михаил Потапов)

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